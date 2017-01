Cliënten failliet Senior Assist Care hebben nieuwe zorgverlener

ASSEN - Er is een oplossing gevonden voor de cliënten van het failliete Senior Assist Care uit Assen. Ze worden ondergebracht bij andere thuiszorgorganisaties.

Senior Assist Care ging vorig jaar december failliet . Het bedrijf hielp zo'n 3600 cliënten. Een groot deel van het werk is overgenomen door AllerZorg uit Woerden, behalve de huishoudelijke zorg en de thuiszorg. AllerZorg vindt deze takken van sport niet winstgevend genoeg.De laatste cliënten van Senior Assist Care zijn nu ondergebracht bij collega bedrijven. Een deel van het personeel kan niet mee. Volgens curator Wim Entzinger hebben de overnamekandidaten een selectie gemaakt van personeel dat een nieuwe baan krijgt. "Dat gebeurt vaker in dit soort faillissementen".Om hoeveel werknemers het gaat is niet duidelijk. De curator heeft personeel dat niet mee kan naar een nieuwe werkgever, gevraagd voorlopig door te werken. Het gaat voornamelijk om kantoorpersoneel.Het ontstaan van Senior Assist Care vindt zijn oorsprong in de Drentse thuiszorgorganisatie Arlero uit Assen. Dit bedrijf gaat een aantal fusies aan met onder andere de stichting MensenZorg en Zorggarant.Daarna kocht het Belgische zorgconcern Senior Assist aandelen van Arlero. Er ontstaan problemen als de Belgen een vermoeden hebben dat er fraude is gepleegd door twee managers van Arlero. Ze doen onderzoek. De twee zouden jarenlang geld hebben weggesluisd. Geld dat bedoeld was voor de zorg. Het is niet duidelijk of er aangifte gedaan is tegen deze twee managers.Curator Entzinger zegt dat het nog wel een tijd kan duren voordat duidelijk wat de precieze oorzaak was van het faillissement. Eerst moet de kerstboom aan bedrijven uit elkaar worden gehaald.