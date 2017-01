Vrachtwagen belandt in sloot bij Papenvoort

De vrachtwagen belandde in de sloot (foto: Van Oost Media) Met behulp van een kraanwagen wordt de vrachtwagen uit de sloot gehaald De vrachtwagen was zwaarbeladen met machines

PAPENVOORT - Een vrachtwagen is vanochtend door nog onbekende oorzaak in de sloot beland bij Papenvoort.

Het ongeluk gebeurde op de N857 tussen Rolde en Borger. De weg is in beide richtingen dicht en dat zal zeker nog tot ongeveer 12.00 uur duren.



Een berger heeft de vrachtwagen weer op de weg getild. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Er raakte niemand gewond.