Boeren in Drenthe doen steeds meer aan natuurbeheer

Steeds meer bloemrijke akkers (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Steeds meer boeren doen aan agrarisch natuurbeheer in onze provincie. De Agrarische Natuurvereniging in Drenthe verwacht dit jaar 300 hectare meer aan natuurvriendelijke akkerranden en slootkanten te ontwikkelen.

In 2016 ging het in totaal om 1063 hectare grond. De meeste hectare natuurbeheer vindt plaats op grasland. Daar worden weidevogels als de grutto en kieviet beschermd. Op akkerland gaat het om onder meer de kiekendief en torenvalk. In sloten en poelen gaat het om de knoflookpad, dwergvleermuis en kamsalamander.



Boeren die meedoen passen hun bedrijfsvoering aan en krijgen daar ook een vergoeding voor. Ze maaien het land later en leggen flora- en faunastroken aan langs akkers.