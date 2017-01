Hoogleraar: Veel partijen in de politiek hoort erbij in Nederland

GRONINGEN - "We zijn een land met veel verschillende meningen en het is goed dat iedereen zich kan laten horen met een politieke partij", zegt hoogleraar Dirk Jan Wolffram van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij reageert daarmee op het grote aantal partijen dat mogelijk gaat meedoen met de verkiezingen. 81 partijen willen in maart meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen; 66 daarvan zijn nieuwkomers. Nog nooit eerder schreven zoveel nieuwe partijen zich in."Politiek leeft blijkbaar heel erg in Nederland. Veel mensen hebben een mening die ze willen laten horen," zegt Wolffram. "Hoort er helemaal bij. Ons systeem is er op gericht dat iedereen mee kan doen als je de kiesdrempel haalt."Wolffram vindt dat het zo wel steeds lastiger wordt voor de kiezer: "Het is voor de burger inderdaad wel lastiger om te kiezen met zoveel partijen. De duidelijkheid in de politiek is aan het verdwijnen, de traditionele grote partijen zijn niet echt groot meer. Er zijn veel zwevende kiezers."Wolffram denkt wel dat mensen uiteindelijk niet massaal gaan stemmen op de nieuwe kleine partijen. "De zittende partijen handhaven hun zetels wel."