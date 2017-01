NedMag: De gemeente blokkeert ons al op voorhand

VEENDAM - Mag NedMag zout winnen bij Zuidlaarderveen, Oud-Annerveen en Kiel-Windeweer? Daar praat de raad van Hoogezand-Sappemeer vanavond over.

Het Groningse bedrijf zoekt een nieuwe zoutwinningsplek, omdat de winning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie moet stoppen in 2030.Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer ligt, wordt er geen zout gewonnen. Volgens hen wegen de economische voordelen niet op tegen de maatschappelijke nadelen. Zo veroorzaken de voorgenomen plannen om zout te winnen veel onrust bij de inwoners, schrijft het college.In het gebied tussen Zuidlaarderveen en Kielwindeweer is door de gaswinning, in combinatie met de waterwinning in de omgeving, al sprake van bodemdaling. Volgens een aantal bewoners van de dorpen zal die bodemdaling sterk vergroot worden door de zoutwinning."Het word voor ons een lastige zaak," erkent directeur Bert Jan Bruning van NedMag. "Er wordt veel gesproken over gaswinning en de negatieve aspecten daarvan zijn niet mals. Die negativiteit wordt alleen ten onrechte aan ons gelinkt, terwijl er geen overeenkomsten zijn met aardbevingen en de zoutwinning. Alle feiten en informatie zijn beschikbaar voor het college, maar we worden op voorhand al geblokkeerd om een vergunning aan te vragen."Volgens de directeur is het gebied op de grens van Groningen en Drenthe de enige plek ter wereld met zo'n goede kwaliteit magnesiumzout. Bruning: "Als we hier geen magnesiumzout mogen winnen, kan NedMag niet voortbestaan en zullen zeker 400 mensen hun baan verliezen."Een andere optie die NedMag nog heeft als ook de gemeenteraad negatief besluit over het veranderen van het bestemmingsplan, is om toestemming te vragen voor het winningsplan via het ministerie van Economische Zaken. "En anders zullen we naar de rechter moeten," aldus Bruning.