Twee podia minder tijdens TT Festival 2017

ASSEN - Het TT Festival krijgt dit jaar negen podia. Dat zijn er twee minder dan afgelopen jaar. Het drijvend podium in de Vaart verdwijnt, net als het talentstage.

Het podium aan de Jan Fabriciusstraat gaat iets naar voren en komt weer op de oude plek te staan, naast de Mediamarkt.Het reuzenrad op de kop van de Vaart in Assen keert dit jaar terug tijdens het TT Festival. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Het reuzenrad trok vorig jaar veel bekijks. Daarnaast wil de organisatie zorgen voor meer toiletten, onder andere voor mindervaliden.In de Torenlaan wordt meer ingezet op merchandise. Projectleider Sander ten Bosch: "Dat wordt een soort TT-laan vol met motor gerelateerde producten. Ook gaan we samenwerken met het Drents archief om historische beelden te laten zien. Daar kan het publiek even de rust zoeken en lekker snuisteren."Het TT Festival is dit jaar van 21 tot en met 24 juni.