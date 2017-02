Live: De finaledag van het Dutch Open Darts in Assen [afgelopen]

De Dutch Open Darts (foto: RTV Drenthe)

DARTEN - Mark McGeeney heeft vandaag de Dutch Open gewonnen in de Bonte Wever in Assen. De 44-jarige darter uit Coventry was met 3-1 te sterk voor de Schot Ross Montgomery.

TV Drenthe zond de finale live uit. Ook was de uitzending online te volgen.



Het programma zag er als volgt uit:

Finale Koppeltoernooi Dames

Finale Koppeltoernooi Heren

Halve Finale Singles Heren

Halve Finale Singles Heren

Finale Singles Meisjes

Finale Singles Aspiranten

Finale Singles Jongens

Finale Singles Dames

Finale Singles Heren