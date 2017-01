Renkema pakt voor derde keer Duitse beker

Volleybalster Kim Renkema (foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Kim Renkema won met haar club Allianz MTV Stuttgart voor de derde keer de nationale beker. In de finale, gisteren in Mannheim gespeeld voor meer dan 10 duizend toeschouwers, werd SSC Palmberg Schwerin met 3-2 verslagen.

Na twee sets zag het er niet naar uit dat de formatie van de geboren Hoogeveense de finale nog zou winnen. Schwerin leidde met 2-0, maar daarna draaide Stuttgart de verhoudingen om. De derde set werd nog met moeite gewonnen, maar in de vierde knakte Schwerin (25-15). De beslissende vijfde set eindigde in 15-12.



Renkema, die nog maar net hersteld is van een langdurige ziekte (ze kampte met de ziekte van Pfeiffer), maakte geen deel uit van de basisopstelling. "Daarvoor ben ik nog niet fit genoeg", aldus de Drentse in Radio Drenthe Sport.



Persoonlijk is het dus niet het beste seizoen voor Renkema, maar met de club gaat het prima. Zo pakte Stuttgart dit seizoen al de Supercup, gaat het prima in de competitie en staat de ploeg van trainer/coach Guillermo Hernandez in de 1/8e finales van de CEV Cup (de europacup).

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden