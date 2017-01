Oud-personeelsleden terug in supermarkt Nieuw-Buinen: 'We zijn super blij'

Laura Schutte en Gerda van Veluw kunnen weer aan de slag. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

NIEUW-BUINEN - De supermarkt in Nieuw-Buinen heropent op woensdag 8 februari met twee vertrouwde gezichten in de winkel. De oud-personeelsleden Laura Schutte en Gerda van Veluw keren terug.

De twee vrouwen verloren hun baan toen de supermarkt vorig jaar juli de deuren sloot. "En nu dit, ik had er niet meer op gerekend, maar ben er heel erg blij mee", zegt Gerda van Veluw, die negen jaar in de winkel werkte.



'Ik miste de mensen'

Haar collega Laura Schutte begon in 2000 in de supermarkt in Nieuw-Buinen. "Ik werkte hier ruim zestien jaar. En dan sta je ineens op straat. Dat was heel raar. Ik miste de winkel en vooral de mensen in het dorp echt. We zijn super blij dat we weer terug kunnen keren."



Ruzie met Spar

De supermarkt in Nieuw-Buinen kwam in de problemen toen exploitant Egbert Tingen een conflict kreeg met de Spar-organisatie. Tingen was erg geliefd in het dorp. Inwoners keerden de winkel daarna de rug toe.



De noordelijke supermarktorganisatie That's Fresh neemt de winkel nu over. "We maken hem weer tip top in orde en daarna gaan we een exploitant zoeken die bij de winkel en het dorp past", zegt Henk van der Veen.



Goede boterham

Van der Veen heeft er alle vertrouwen in dat de supermarkt weer een goede toekomst tegemoet gaat. "We hebben alles natuurlijk doorgerekend. Zelfs als we heel voorzichtig calculeren moet hier een goede boterham verdiend kunnen worden", is de overtuiging van Van der Veen.

