Slachtoffer 'slavernij-achtige uitbuiting' moet opnieuw worden verhoord

De man werd volgens het OM als een soort slaaf aan het werk gezet in een kas (foto: archief RTV Drenthe)

ERICA - De rechtszaak tegen een man die wordt verdacht van 'slavernij-achtige uitbuiting' van een 23-jarige Marokkaan, is uitgesteld. De verdachte is de bedrijfsleider van een kwekerij in Erica.

De zaak is uitgesteld omdat de verdediging extra onderzoek wil.



Illegaal aan het werk

De 50-jarige Van D. uit Houten heeft volgens het Openbaar Ministerie het slachtoffer illegaal aan het werk gezet. De man werkte over een periode van negen maanden in 2015 zeer lange dagen zonder pauzes.



Ook had de man geen recht op vakantie. Het slachtoffer sliep op een plek in de kas die niet was verwarmd.



Brandwonden door stoom

De zaak kwam aan het licht toen de man in het Scheper Ziekenhuis in Emmen werd opgenomen met brandwonden. De man kreeg een ongeluk toen hij met kokendheet stoom aan het werk was in de kas.



De man raakte in coma en is een tijd in levensgevaar geweest. De inspectie deed daarna onderzoek.



Verblijfsvergunning?

Verdachte Van D. was vandaag niet aanwezig. De advocaat van de verdachte pleitte voor extra onderzoek. "Het slachtoffer moet nog een keer verhoord worden, want in eerdere gesprekken is er niet goed doorgevraagd. Er zijn te veel gesloten vragen gesteld en het slachtoffer kreeg ook informatie van de ondervragers", zegt advocaat Margje Rupert.



Volgens de verdediging overdrijft het slachtoffer een flink aantal zaken in de hoop een verblijfsvergunning te krijgen.



De rechtbank ging akkoord met een extra verhoor van het slachtoffer en zag zich noodgedwongen om de zaak voor onbepaalde tijd aan te houden.