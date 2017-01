Jan Hoekema (64) tijdelijk burgemeester van Aa en Hunze

Jan Hoekema (foto: ANP / Bas Czerwinski)

GIETEN - Jan Hoekema (64) uit Wassenaar is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze.

Hij vult het gat op dat burgemeester Eric van Oosterhout achterlaat als hij 15 maart de nieuwe burgemeester van Emmen wordt. Hoekema (D66) begint op maandag 6 maart.



De gemeente moet op zoek naar een vervanger voor Eric van Oosterhout, en dat kost tijd. Daarom heeft de commissaris van de koning Jacques Tichelaar een waarnemer aangewezen.



Ervaring

Jan Hoekema was van 2007 tot dit jaar burgemeester van Wassenaar. Daarvoor zat hij enkele jaren namens D66 in de Tweede Kamer.



Hoekema zal de functie in Aa en Hunze vervullen tot het moment dat er een nieuwe zogeheten kroonbenoemde burgemeester is. De verwachting is dat de procedure in september 2017 is afgerond.