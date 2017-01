Extra geld voor verwijderen van asbestdaken

Hier wordt asbest verwijderd (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

ASSEN - De provincie Drenthe stelt 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Hoe het geld precies wordt besteed, moet nog worden uitgewerkt.

Het geld komt bovenop een regeling van de overheid die 4,50 euro per vierkante meter beschikbaar stelt, tot maximaal 25.000 euro.



Ook komt het geld bovenop een lening van de provincie om energie te besparen. Als er bijvoorbeeld voor 5.000 euro wordt geïsoleerd, mag er ook 5.000 euro worden geleend voor de sanering van asbest.



Daken tweehonderd boeren gesaneerd

Ruim tweehonderd boeren hebben gebruikgemaakt van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop', die op 1 september werd gesloten. Dat project werd door de provincie uitgevoerd met bijna 1 miljoen euro aan rijksgeld. Sinds 2013 is met die regeling 200.000 vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd.



Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft er een hard hoofd in dat het gaat lukken om de vijf miljoen tot zeven miljoen vierkante meter aan asbestdaken in Drenthe te verwijderen. Matthijs Wetterauw van adviesbureau Arcadis weet wel zeker dat het niet gaat lukken in het huidige tempo. "Zelfs als de capaciteit wordt verdubbeld, lukt dat niet", zegt Wetterauw.



Zoektocht personeel

Asbestsaneerder Gebroeders Middelveld uit Alteveer verwacht dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die het werk kunnen uitvoeren. "We leiden mensen intern op en huren mensen in, maar we moeten nog verder groeien. Dus we zoeken naar personeel", zegt Dirk-Jan Middelveld.



Dumpen van asbest

Wetterauw denkt dat als de subsidiepot leeg is, alleen nog probleemgevallen over zijn. "Het gebeurt nu al dat asbest wordt gedumpt. Als de druk straks groter wordt omdat gemeenten gaan handhaven, dan heb je kans dat mensen in paniek raken en illegaal asbest verwijderen en dumpen", aldus Wetterauw.



Hij pleit ervoor dat het subsidiegeld gebruikt wordt voor het saneren van de echte probleemgevallen, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid.



Het is nog onbekend welke sancties er komen als asbest niet voor 2024 is verwijderd. Ook is nog onbekend of er subsidie bijkomt. De huidige regeling van het Rijk voorziet in het verwijderen van zestien miljoen vierkante meter aan asbestdaken, terwijl er naar schatting in Nederland 130 miljoen vierkante meter aan asbestdaken is.