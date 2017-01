Betere doorstroming op verkeersplein bij Gieten

GIETEN - De doorstroming van verkeer op het verkeersplein bij Gieten is verbeterd. Dat zegt gedeputeerde Henk Brink.

"Door aanpassingen is de doorstroming verbeterd in de ochtend- en avondspits. Dit komt omdat weggebruikers nu sneller en beter de rotonde op kunnen rijden", vertelt Brink.Onder meer de toeritten van de N34 op het verkeersplein zijn aangepakt. Ook worden verkeersregelaars ingezet.De provincie heeft op verschillende plekken langs de N34 zogeheten radarkasten geplaatst. Die kasten meten hoeveel verkeer erlangs rijdt en hoe hard er gereden wordt. De provincie heeft de resultaten van voor en na de aanpassingen met elkaar vergeleken. Volgens de provincie zijn de effecten merkbaar en kan het verkeer bijvoorbeeld sneller het verkeersplein oprijden. Wel stelt de provincie dat het oplossen van files lastig blijft.Het verkeer wordt tot en met maart in de gaten gehouden. De provincie zegt ook bezig te zijn met plannen voor de lange termijn, omdat zij verwacht dat het verkeer de komende jaren alleen maar toeneemt. Het is nog niet bekend hoe die plannen eruitzien.