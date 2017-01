Noord-Nederland moet zelf weer producten maken

TOLBERT - Noord-Nederland moet weer kunnen concureren met lagelonenlanden in Oost Europa en Azie.

Dat werd duidelijk toen vandaag het startschot werd gegeven voor de 'Region of Smart Factories'. Oftewel een regio waar bedrijven foutloos en met hulp van IT (informatietechnologie) en robots producten kunnen maken. Een soort van proeftuin in Noord Nederland.



Fokker Hoogeveen is belangrijke speler in project

Er werken inmiddels zo'n veertig Noordelijke bedrijven samen. Fokker in Hoogeveen is een van de koplopers van het project. Die fabriek maakt onder andere onderdelen voor vliegtuigen. En dat willen ze blijven doen, maar met meer robots en computers.



Het project, waar 21 miljoen euro voor beschikbaar is, omhelst meer. Zo zijn ook Stenden Hogeschool en de universiteiten van Twente en Groningen bij het project betrokken.



'We willen de maakindustrie terug'

Noord-Nederland is de afgelopen jaren veel maakindustrie kwijtgeraakt. Denk maar aan de fabriek van Philips Lighting in Emmen of de afbouw van de fabriek van Fresenius in Emmer-Compascuum. "En dat is juist wat we terug willen hebben", zegt Siem Jansen van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM.



Jansen: "Als je je positie wilt behouden, dan moet je snijden in je kosten. Dat betekent dus automatisering en robotisering", legt hij uit. "Philips in Drachten is daar een goed voorbeeld van. Zij hebben productie van scheerapparaten uit China terug gehaald. Dat levert ook automatisch meer werk op", zegt Jansen. Er zijn namelijk ook weer mensen nodig om al die machines te ontwikkelen.



De bedoeling is dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij deze 'Region of Smart Factories'. Samen moeten ze zorgen voor oplossingen en het behouden van de industrie.

