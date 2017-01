11-jarige Leonie schrijft brief aan Rutte: 'Het kan niet wat hij heeft gezegd'

EMMEN - Ze is nog maar elf jaar oud en zit pas in groep acht, maar nu al bemoeit Leonie Ravens van OBS De Brink uit Emmen zich met de politiek.

Vorige week schreef premier Mark Rutte een brief aan het Nederlandse volk. Diezelfde week schreef Leonie voor een schoolopdracht een brief aan Rutte.In zijn brief heeft Rutte het onder andere over mensen die naar Nederland komen en vervolgens in zijn ogen de vrijheid misbruiken. Dit schoot Leonie in het verkeerde keelgat. "Omdat wij op school best wel veel werken met buitenlanders", vertelt de jonge Emmense."Je geeft ze een veilig gevoel en dan zegt Rutte: 'Als je je niet normaal gedraagt, rot je maar op'", zegt Leonie. "Terwijl zij soms niet eens weten wat normaal is." Daarmee doelt ze op vluchtelingen die hier nog niet zo lang zijn en bijvoorbeeld niet precies weten wat de Nederlandse normen en waarden zijn.Terwijl leeftijdsgenoten ravotten in het bos of met Lego spelen ("Dat vind ik ook leuk", zegt ze) is Leonie al met volwassen zaken bezig, maar dat is niet erg lastig te verklaren. "Bij ons thuis kijken we heel veel naar het journaal en hebben we het ook over politiek", vertelt ze. Samen met haar moeder volgt ze iedere dag de actualiteitenprogramma's.Dat een 11-jarige met zulke volwassen zaken bezig is, vinden haar klasgenoten wel een beetje apart. "Ik ben niet echt zo van de politiek, maar ik denk wel dat ze gelijk heeft", vertelt haar klasgenootje Sterre. Dilien valt haar bij: "Ik vind het vooral goed dat ze zo'n moeilijk onderwerp heeft gekozen, want daar zou ik niet zomaar opkomen."Leonie hoopt dat Rutte haar brief leest. "Oké, hij kan er misschien iets anders mee bedoelen, maar hij moet er ook rekening mee houden dat het bij kinderen en mensen anders kan overkomen", besluit ze.