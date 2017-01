Bouw Mariakapel Erica start waarschijnlijk dit jaar

Zo moet de kapel eruit gaan zien (foto: Ontwerpbureau Walda)

ERICA - De bouw van een Mariakapel bij het kerkhof in Erica gaat waarschijnlijk nog dit jaar van start. Dat verwacht Johan Hemel, initiatiefnemer van de bouwplannen.

Het wachten is nog op groen licht van de gemeente Emmen en het bisdom.



Bezinning

Het gaat om een vijf meter hoge kapel van vijf bij zes meter. Hemel werkt inmiddels drie jaar aan de plannen die ongeveer 25.000 euro gaan kosten. De bouwwerkzaamheden worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. De kapel moet een plek van bezinning worden. "Waar je een kaarsje kunt opsteken of gewoon even stil wil zijn", aldus Hemel.



Eerste schop

Als het aan Hemel ligt, gaat dit voorjaar de eerste schop nog de grond in. Voor zowel de bouw als het onderhoud hebben zich volgens hem al voldoende vrijwilligers aangemeld. De financiering is nog niet helemaal rond, maar volgens Hemel komt dat wel goed.