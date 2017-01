​Samenwerking in grensregio's moet economie verbeteren

Het actieteam met Bert Bouwmeester (foto: gemeente Coevorden)

COEVORDEN - De economie en arbeidsmarkt in de grensregio's doen het minder goed dan in andere delen van Nederland. Kansen voor werkzoekenden, ondernemers en studenten worden niet goed genoeg benut.

Dat stelt het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) in een rapport. In het actieteam werken onder meer bestuurders van gemeenten, provincies, MKB-Nederland en de Rijksoverheid samen. Ook Bert Bouwmeester, burgemeester van de gemeente Coevorden, zit in dit team.



Volgens het team is de werkloosheid in grensgebieden relatief hoog. De verschillen in onder andere taal, cultuur, onderwijs en sociale zekerheid zijn nog een te groot probleem, zo stelt GEA.



Stageplekken en Duitse les

Het actieteam denkt dat op verschillende fronten veel te winnen valt, zoals bij het vinden van stageplekken. Zo moeten Nederlanders in het grensgebied makkelijker een stage kunnen vinden in Duitsland. "Wie een tijd in een buurland heeft geleerd en geleefd, doet kennis op van de taal en cultuur en kan hier later makkelijker werk vinden", schrijft GEA in het rapport.



Ook vindt het team dat meer scholieren op basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo Duitse lessen moeten krijgen.



Ondernemers

Daarnaast moet informatie over grensoverschrijdend werk gebundeld worden en eenvoudiger toegankelijk zijn. Ondernemers kunnen volgens het actieteam ook hulp gebruiken bij een samenwerking met bedrijven over de grens.



Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanpak van de problemen regionaal gesplitst moet worden. De drie grensregio's Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen verschillen namelijk te veel van elkaar voor een landelijke aanpak.