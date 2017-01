Tijdelijke burgemeester Aa en Hunze stapte in Wassenaar op na vertrouwensbreuk

GIETEN/WASSENAAR - Jan Hoekema, die waarnemend burgemeester wordt in de gemeente Aa en Hunze, stapte eind vorig jaar op in Wassenaar na een vertrouwensbreuk.

Op 5 december werd bekend dat de 64-jarige Hoekema en de gemeenteraad van Wassenaar "tot de conclusie zijn gekomen dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking", schreef Omroep West vorige maand.Fractievoorzitter Bert Ooms van Passie voor Wassenaar vergeleek het toen met een slecht huwelijk. "Je voelt dat het niet goed zit en dat je dus beter uit elkaar kunt gaan." Ook Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar zei dat het niet langer kon. "Er is niet sprake van één incident. Als alles goed zit, spreek je zoiets uit en ga je door", vertelde hij aan de omroep.Tussen Hoekema en de gemeenteraad zat het al langer niet goed. Zo was er discussie over de komst van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. De Amerikanen wilden extra maatregelen, door onder meer beweegbare paaltjes op de wegen rond het gebouw te plaatsen. De gemeenteraad vond dat Hoekema te snel akkoord ging met de komst van de ambassade en de kosten die de gemeente Wassenaar hiervoor moest betalen.In 2012 ontstond ophef in Wassenaar over een 'seksrel'. Drie raadsleden beschuldigden een wethouder van ongewenste intimiteiten, tijdens een borrel na afloop van een raadsvergadering. De rel had een lange nasleep. Uiteindelijk kwam de gemeente Wassenaar tot een schikking met de betrokkenen voor een totaalbedrag van 150.000 euro . Dit leverde Hoekema veel kritiek op.