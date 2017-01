Groeiende overlast drugsgebruikers in Angelslo: 'Bijna iedereen heeft er last van'

In november werd brand gesticht in een woning aan de Husingecamp (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Steeds meer bewoners van de wijk Angelslo in Emmen hebben veel last van drugsgebruikers. De bewoners starten een meldpunt en eisen actie van de gemeente.

Het is niet voor het eerst dat bewoners uit Angelslo aan de bel trekken. Wethouder Jisse Otter erkende vorig jaar november dat de wijk problemen kent met drugs en hij beloofde samen met de bewoners naar een oplossing te zoeken. "Dat was toen, ja", foetert bewoner Kees Dijkstra. "Maar we zijn geen steek opgeschoten. We zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente."



Escalatie?

Bewoonster Marja vreest dat de boel uit de hand gaat lopen. "We hebben nu al grote moeite om sommige mannen in toom te houden. Die willen zelf ingrijpen, ze willen hun gezinnen beschermen. Ik snap dat wel. De overlast komt vooral vanuit twee woningen, maar bijna iedereen in de wijk heeft er last van", vertelt ze.



De bewoners kijken met vrees naar een woning in de Husingecamp. In die woning werd in november brand gesticht door een bewoner. In het pand zouden drugsverslaafden wonen. "De laatste maanden is het daar weer opgeknapt en we denken dat de eerste bewoners er nu snel terugkeren. Dan is het gedaan met de relatieve rust", vreest Dijkstra.



'Deze junks feesten de hele nacht door'

Dijkstra vindt dat de gemeente met een oplossing moet komen. "Die mensen moeten natuurlijk een plek hebben, maar ze horen niet in een wijk met gezinnen en hardwerkende mensen die vroeg op moeten, terwijl deze junks de hele nacht doorfeesten."



De gemeente Emmen heeft nog niet gereageerd op de jongste noodkreet vanuit de wijk.