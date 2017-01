Bannink terug naar FC Emmen, Krohne en Mannes vertrekken

VOETBAL - FC Emmen heeft zich versterkt met Alexander Bannink. De aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van De Graafschap.

Bannink is geen onbekende voor de Emmenaren. Tussen 2012 en 2015 stond hij ook al onder contract bij de club. Bannink scoorde in die periode 27 keer. "Toen ik werd gepolst over een terugkeer ontstond bij mij direct een warm gevoel, het gevoel van thuiskomen. Ik denk dat onze klik uit het verleden er nog steeds is", reageert hij.Trainer Dick Lukkien is blij met de komst van Bannink. Volgens hem heeft Emmen nu eindelijk de diepgaande middenvelder gevonden die het zocht. Bannink traint morgen gelijk mee. Gisteren werd al bekend dat Género Zeefuik de rest van het seizoen ook voor FC Emmen uitkomt.Daartegenover staat dat twee spelers FC Emmen gaan verlaten. Rogier Krohne vertrekt naar het Duitse Schalke 04. Krohne speelde een half seizoen voor Emmen, daarin scoorde hij zeven keer. Bij Schalke gaat hij spelen voor het onder 23-elftal. Volgens Lukkien zochten ze daar iemand met ervaring, die de jonge jongens kan ondersteunen.Jurjan Mannes vertrekt ook. Hij wordt de rest van het seizoen verhuurd aan SC Cambuur. Volgens Jan Korte, manager voetbalzaken, zijn er genoeg mogelijkheden op het middenveld. Bovendien bood de club uit Leeuwarden een goede huursom, waarna FC Emmen op het aanbod inging.Trainer Lukkien baalt van het vertrek van Mannes. Mannes was dit seizoen basisspeler en speelde de laatste weken goed.