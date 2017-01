'Raad Hoogezand-Sappemeer werkt niet mee aan zoutwinning van NedMag'

ZUIDLAARDERVEEN - De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer wil niet meewerken aan de zoutwinning van NedMag bij Zuidlaarderveen, Oud Annerveen en Kiel-Windeweer.

Dat meldt RTV Noord . Vanavond werd tijdens de raadsvergadering duidelijk dat alle partijen unaniem achter het besluit van het college van burgemeester en wethouders staan. NedMag zoekt een nieuwe zoutwinningsplek, maar daar wil het college niet aan meewerken.De zoutwinning bij Borgercompagnie en Tripscompagnie moet in 2030 stoppen, omdat de putten dan 'opgedroogd' zijn. NedMag wil een wijziging in het bestemmingsplan om zout te kunnen winnen. Die winning zou dan tot 2070 door kunnen gaan, maar daar steekt de gemeente Hoogezand-Sappemeer dus een stokje voor.Directeur Bert Jan Bruining van NedMag is teleurgesteld in de raad, zegt hij tegen RTV Noord. Volgens hem zijn er direct en indirect vijfhonderd gezinnen afhankelijk van de winning. Bovendien zijn er volgens hem nauwelijks negatieve effecten. En als die effecten er wel zijn, dan neemt NedMag die voor zijn rekening, stelt hij.Maar volgens Hoogezand-Sappemeer wegen de maatschappelijke nadelen zwaarder dan de economische voordelen. Wethouder José van Schie zegt dat zoutwinning samengaat met bodemdaling, schrijft de omroep. D66-raadslid Albert Heininga is het daarmee eens. "Nog een extra put slaan in onze zakkende en trillende bodem kan gewoon niet."Directeur Bruning legt zich vooralsnog niet neer bij het besluit van de gemeenteraad. Hij overweegt naar de Raad van State te stappen.