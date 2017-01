SP: Toezichthouder van Treant-groep moet opstappen

Renske Leijten van de SP (foto: ANP / Evert-Jan Daniels)

HOOGEVEEN - Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten moet voorzitter Bas Eenhoorn de eer aan zichzelf houden en opstappen. "Of minister Schippers moet de voorzitter van de raad van toezicht van de Treant-groep dwingen op te stappen."

Leijten maakt zich zorgen over de toekomst van het Bethesda in Hoogeveen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Binnenkort gaat de SP samen met GroenLinks opnieuw Kamervragen stellen over de gang van zaken bij de Treant-groep, waaronder die ziekenhuizen vallen.



Twee uitgeklede ziekenhuizen

Het SP-Kamerlid had gisteravond bij een informatie-bijeenkomst van de SP in Hoogeveen geen goed woord over voor de voorzitter van de raad van toezicht. "Wat vindt de minister ervan dat drie ziekenhuizen gaan fuseren met de belofte dat ze alle drie zullen blijven, terwijl blijkt dat er twee uitgekleed worden?" Het Scheper-ziekenhuis profiteert volgens Leijten van het beleid-Eenhoorn.



Voorzitter-carrousel bij Treant

Leijten vindt het ook zeer kwalijk dat de Treant-groep in een paar jaar tijd al vijf voorzitters van de raad van bestuur heeft gehad. Achtereenvolgens vertrokken Maarten Rutgers, Kees Donkervoort, Leo Schoots en Eric Janson. En in december was Marcel Kuin de laatste die door de raad van toezicht werd ontslagen.



Leijten: "Dan doe je je taak als toezichthouder niet goed. En ik vind dat de minister maar eens een belletje moet doen naar Eenhoorn. Of los op dat alle drie de ziekenhuizen volwaardig blijven, of ga zelf weg." De minister van Volksgezondheid heeft volgens Leijten de bevoegdheid om in te grijpen bij toezichthouders.



Telefoontje van minister

De minister zou moeten beginnen met een telefoontje naar haar partijgenoot Eenhoorn, vindt het Kamerlid. "Ze heeft zijn nummer. Er moeten mensen komen die van behoud van de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen uitgaan."



Enquête actiecomité op Facebook

Op de bijeenkomst van de SP liet Frits Kappers weten dat uit een enquête blijkt dat maar weinig klanten van het Bethesda-ziekenhuis in de toekomst van plan zijn in voorkomende gevallen uit te wijken naar het Scheper-ziekenhuis. Het voormalige comité 'Actie voor Bethesda' is drijvende kracht achter de enquête die online staat op de Facebookpagina Uitkijkpunt Bethesda.



Kappers: "We willen het draagvlak voor de concentratiedrang van Treant peilen. We hebben nu ruim 3300 ingevulde formulieren en er is nog geen zeven procent voor het plan om de zorg te concentreren in Emmen."



Meerderheid wil niet naar Scheper

"De meerderheid van de mensen zal elders zijn ziekenhuiszorg zoeken als die niet in Hoogeveen verkrijgbaar is. De reacties zijn unaniem: wij gaan niet naar het oosten, wij gaan niet naar Emmen", zegt Kappers.



Kappers denkt niet dat minister Edith Schippers zal ingrijpen, zoals Kamerlid Leijten gaat bepleiten. "Maar als het gebeurt, dan zal ik het toejuichen."

