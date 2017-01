Hoogeveen begint ook 100 dagen afvalvrij-project

Minder afval in de grijze containers (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - 100 huishoudens in Hoogeveen gaan proberen in 100 dagen zo weinig mogelijk afval in de grijze container te gooien.









Bewustzijn

Vorig jaar begon Assen zo'n '100-100-100 project', wat staat voor 100 dagen met 100 gezinnen 100 procent afvalvrij. Het project moet inwoners leren bewust om te gaan met afval. In Assen lukte het de deelnemers uiteindelijk om 81 procent minder restafval weg te gooien.



Hoogeveners die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij de gemeente. Wethouder Jan Steenbergen roept inwoners via Twitter op om mee te doen aan het project.