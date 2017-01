Fractievoorzitters positief over tijdelijke burgemeester Aa en Hunze

GIETEN - Alle fractievoorzitters van de gemeente Aa en Hunze zijn positief over de benoeming van waarnemend burgemeester Jan Hoekema.

De 64-jarige Hoekema vult het gat op dat burgemeester Eric van Oosterhout achterlaat als hij op 15 maart de nieuwe burgemeester van Emmen wordt."Wij, de fractievoorzitters, hebben afgelopen vrijdag een goed gesprek met Hoekema gehad en dat klikte. Dat was ook de bedoeling van dat gesprek", zegt Bertus Reinders, fractievoorzitter van Combinatie Gemeentebelangen, de grootste partij in Aa en Hunze.Volgens Reinders is er niet gesproken over het verleden van Hoekema als burgemeester van Wassenaar. In het verleden ontstond meerdere keren ophef rondom Hoekema. Zo 'vergat' hij in 2008 twee diepvriespizza's af te rekenen in de supermarkt, en na een lange reeks incidenten stapte hij eind vorig jaar op in Wassenaar na een vertrouwensbreuk. "Op het moment dat wij een gesprek hebben, gaan wij niet het hele verleden doorspitten. Daar was ook geen tijd voor.""De benoeming van Hoekema is ook niet aan ons, als gemeenteraad. Jacques Tichelaar, de Commissaris van de Koning in de provincie, heeft hem naar voren geschoven. Wij hebben een gesprek gehad met de bedoeling dat het klikte tussen ons en meneer Hoekema. En het klikt. Dat is van belang. Over het verleden heb ik geen oordeel over. Ik ben er niet bij geweest", vertelt Reinders.Volgens Reinders gaat de opvolger van Hoekema half september aan de slag gaan als burgemeester van Aa en Hunze.