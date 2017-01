Ambulancezorg: Drenten bellen te makkelijk 112

Ambulances komen te vaak te laat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Inwoners van Drenthe bellen te snel alarmnummer 112. Daarom zijn de ambulances in Drenthe te vaak te laat zegt Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg.

Minder mensen kennen het nummer van de huisartsendienst. Ze bellen dan in paniek te snel 112. "Bijna niemand kent het nummer van de huisartsendienst uit het hoofd en daarom bellen mensen maar 112. Ik pleit er daarom voor dat het nummer 116 wordt ingesteld voor niet-spoedeisende hulp", zegt Hiddes.



Brief met uitleg

UMCG Ambulancezorg heeft een brief naar Drentse gemeente gestuurd met uitleg waarom de ambulances er niet in slagen om in 95 procent van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Vorig jaar lukte dat in 92 procent van de ritten.



Geldgebrek

Vergrijzing is volgens Hiddes ook een oorzaak. Daarnaast is er te weinig geld om de groei van het ambulancevervoer bij te houden. Er staan niet genoeg mensen paraat om overal in Drenthe op tijd te zijn. "Het tekort aan huisartsen komt dan op ons bordje terecht, maar wij kunnen dat ook niet behappen", zegt Hiddes. "Het wordt tijd dat hier iets aan gedaan wordt."