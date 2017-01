Klein melkwegstelsel in beeld gebracht door radiotelescoop Westerbork

Leo T op de foto gezet (foto: ASTRON)

WESTERBORK - De verbeterde radiotelescoop in Westerbork heeft de allereerste beelden gemaakt van het kleine melkwegstelsel Leo T. Dat meldt sterrenkundig instituut ASTRON.

“Leo T is een zeldzaam soort melkwegstelsel en is één van de kleinste melkwegstelsels die tot nu toe ontdekt is. Het is nog een groot raadsel hoe stelsels, die zo klein zijn als Leo T, zich hebben kunnen vormen en ook of er nóg kleinere stelsels bestaan", zegt Tom Oosterloo van ASTRON, een van de hoofd-onderzoekers van het project.



De telescoop in Westerbork heeft nieuwe ontvangers gekregen waardoor veel grotere delen van de hemel sneller in kaart kunnen worden gebracht. De nieuwe ontvangers zijn ontworpen en gebouwd bij ASTRON.