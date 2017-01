Steeds meer wolven langs Duitse grens

HANNOVER - Het aantal wolven dat in Duitsland rondloopt is de vijfhonderd waarschijnlijk gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van het jachtgenootschap van Nedersaksen, een van de deelstaten waar het roofdier weer helemaal terug lijkt.

Behalve in het aan Drenthe grenzende Nedersaksen, komt het dier nu voor in Saksen, Saksen-Anhalt en Brandenburg. Ook in de provincie Drenthe zijn er de laatste jaren meldingen geweest van wolven in het grensgebied.De wolf was vanaf het midden van de negentiende eeuw zo'n 150 jaar lang uitgestorven op Duitse bodem. Na de val van de Muur in 1989 begon het dier met een opmars vanuit het oosten. Zo telden natuurorganisaties in december 2015 ongeveer vierhonderd dieren.