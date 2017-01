Tankstation en achtbaan in nieuw verkeerspark Appelscha

APPELSCHA - Het nieuwe verkeerspark Duinen Zathe in Appelscha krijgt steeds meer vorm. Het pretpark is een opvolger van het verkeerspark in Assen dat in 2014 de deuren sloot.

De Hoogeveense Bikkel Groep heeft het verkeerspark in Assen gekocht en verplaatst naar Appelscha. "Ik kan nu thuis zeggen dat we geen kaartjes voor een pretpark hebben, maar we hebben een heel pretpark", grapt directeur Jeroen Kolhoff van de Bikkel Groep.Ongeveer tachtig procent van de inboedel van het verkeerspark in Assen is mee gegaan naar Appelscha. "Zo hebben we nog honderd oude trapauto's die hier rond gaan rijden", zegt Kolhoff.Inmiddels is het asfalteren van de nieuwe straten in het park klaar. "Er wordt ook een tankstation gebouwd en de achtbaan is er al. De achtbaan komt uit Londen en staat hier te glimmen van trots", besluit Kolhoff.