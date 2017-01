Nieuwe burgemeester Emmen voegt daad bij woord en rent 4 Mijl van Emmen

EMMEN - Een dag nadat hij was voorgedragen zei hij het: "Ik zou maar zo aan de start van de 4 Mijl van Emmen kunnen staan." De aankomende burgemeester van de gemeente voegt nu de sportieve daad bij woord en doet mee aan de ruim zes kilometer lange hardloopwedstrijd.

In een videoboodschap op zijn weblog kondigt de burgemeester zijn sportieve voornemen aan. "Ik houd van hardlopen, dus ik doe graag mee aan de 4 Mijl van Emmen op 2 april. En dat is ook voor het goede doel: A21. Een belangrijke organisatie tegen mensenhandel."Van Oosterhout gaf eerder al aan dat de inwoners van Emmen een sportieve burgemeester kunnen verwachten. "Ik sport nog vier, vijf keer per week. Hardlopen, fietsen en ook een potje voetbal", vertelde hij de dag na zijn benoeming.Over zijn prestatie tijdens de aankomende 4 Mijl was Van Oosterhout ook duidelijk: hij verwacht ergens in de achterste linies te eindigen.De hardlopende burgemeester eindigt zijn videoboodschap met een oproep aan iedereen om zich in te schrijven. "Ik ga alvast in training, tot 2 april."