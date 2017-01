Stelling: We bellen te vaak 112

ASSEN - Drenten bellen te vaak en te snel het alarmnummer 112. Volgens Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg zijn ambulances hierdoor vaak te laat.

"Bijna niemand kent het nummer van de huisartsendienst uit het hoofd en daarom bellen mensen maar 112", zegt Hiddes. "Ook gebeurt het vaak in de paniek."Er is te weinig geld en personeel om alle ambulanceritten op tijd te laten rijden.Wat vindt u? Bellen we te vaak 112 wanneer de huisartsendienst een betere optie is? Of moet 112 altijd kunnen?