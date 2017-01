Vliegen teisteren operatiekamers Refaja Ziekenhuis

Een vlieg is het gebouw binnen gevlogen (foto: pixabay.com)

STADSKANAAL - De operatiekamers van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn gesloten vanwege vliegen. Ze blijven tot en met vrijdag dicht.

Geplande operaties worden verplaatst naar de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen of worden verzet.



De vliegen zijn met bouwwerkzaamheden het gebouw binnen gekomen. Na maatregelen hiertegen is er toch nog één vlieg aangetroffen.