​Minder tienermoeders in Drenthe

Minder tienermeisjes werden moeder in 2016 (foto: Pixabay)

ASSEN - Het aantal tienermoeders in Drenthe is in 2016 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In 2015 werden 4,9 op de duizend meisjes tussen de 15 en 19 moeder. In 2016 lag dat aantal op 4,1.





In Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo waren in 2016 juist meer tienermoeders dan een jaar eerder. De grootste stijging was in Tynaarlo. Daar nam het aantal met ruim de helft toe.



Bekijk hieronder het aantal tienermoeders in jouw gemeente

Van De Wolden zijn geen cijfers over 2016 bekend. Van Westerveld ontbreken cijfers over 2016.



