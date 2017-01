Problemen met digitaal parkeren in Assen opgelost

Parkeren in Assen kan weer digitaal (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De technische problemen met de digitale parkeervergunningen in Assen zijn opgelost. Alle vergunninghouders kunnen nu digitaal parkeren en hun bezoek aanmelden via de app of telefoon.





Tot nu toe werden alleen waarschuwingen gegeven in de zones waar het digitaal parkeren is ingevoerd. Vanaf morgen is dat niet meer zo en worden er boetes uitgedeeld als er auto's zonder vergunning staan. Vooral forensen en bedrijven ondervonden hinder als ze een vergunning wilden. Het systeem herkende ze niet.Tot nu toe werden alleen waarschuwingen gegeven in de zones waar het digitaal parkeren is ingevoerd. Vanaf morgen is dat niet meer zo en worden er boetes uitgedeeld als er auto's zonder vergunning staan.