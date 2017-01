Drie jaar cel geëist voor overval op 93-jarige kunstenares

ASSEN/BRUNTINGE – Voor het overvallen van schilderes Roos Nagtegaal in haar huis in Bruntinge eist het Openbaar Ministerie drie jaar cel tegen een 27-jarige man uit Grootebroek.

De man overviel de destijds 93-jarige kunstenares op 27 december 2015 samen met een andere man.Het duo belde rond één uur ’s middags bij de oude vrouw aan en toen ze opendeed, liep de 27-jarige Noord-Hollander meteen door om haar vitrines met Chinees porselein leeg te halen. De andere man hield Nagtegaal tijdens de overval vast bij de polsen en pakte de alarmbel die ze om haar nek droeg af. De mannen namen ook een schilderij van haar overleden man mee.De tweede overvaller is volgens het Openbaar Ministerie een 30-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoogkarspel. De man uit Grootebroek vertelde in de rechtbank ook dat die man de tweede dader was, maar hij ontkent.Tegen de Hoogkarpseler werd geen straf geëist, omdat de rechtbank zijn zaak uitstelde. Dat deed ze nadat de advocaat van de man verzoeken deed om onder meer nog meerdere getuigen te mogen horen en een fotoconfrontatie te doen met het hoogbejaarde slachtoffer. Met dat laatste stemde de rechtbank in. De politie gaat binnenkort naar haar toe met een fotoserie waarop zij de tweede dader moet proberen aan te wijzen.De broer van de Hoogkarspeler, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, heeft volgens het OM de gestolen spullen van de kunstenares doorverkocht aan een galerie bij Breukelen. Dat heeft de man ook bekend. Hiervoor, voor de diefstal van een beeld in Hoogeveen en benzinediefstallen eiste de officier van justitie zestien maanden cel tegen de man.De overvaller uit Grootebroek vertelde in de rechtszaal dat het zijn 27-jarige medeverdachte was die het adres in Bruntinge leverde voor de overval. De man zou een jaar eerder al hebben ingebroken en toen ook Chinees porselein van Nagtegaal hebben gestolen.Hij woonde destijds zelf in Drenthe en zou zijn 29-jarige broer en de man uit Grootebroek op het idee hebben gebracht weer naar de oude vrouw in Bruntinge te gaan.Op de dag van de overval zat de man uit Grootebroek naar eigen zeggen onder de drugs. “Ik dacht dat we zouden gaan inbreken in plaats van een overval plegen”, verklaarde hij. De overval op Nagtegaal noemde hij "de grootste fout van mijn leven.” In een brief aan het slachtoffer heeft de man spijt betuigd.