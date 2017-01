Daling aantal passagiers Groningen Airport Eelde

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft te maken met een flinke daling van het aantal passagiers. Bijna zestien procent minder dan in 2015, meldt het CBS.

Het totaal aantal passagiers in 2016 komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op 152.451. Dat waren er een jaar eerder nog 180.879.Uit de statistieken blijkt wel dat het totaal aantal vluchten vanaf de Drentse luchthaven is toegenomen met vijf procent.Halverwege 2016 was al duidelijk dat het recordjaar 2015 niet geëvenaard zou worden. Ook de komst van de lijndienst naar Kopenhagen in september vorig jaar heeft nog niet voor een ommekeer gezorgd.Volgens de luchthaven hebben wel meer passagiers gebruik gemaakt van de lijndiensten met Londen in het Verenigd Koninkrijk en Gdansk in Polen.Oorzaak van de daling ligt vooral in de afname van vakantiegangers naar landen als Turkije en Griekenland. Touroperators melden vorig jaar al dat het aantal 'Turkije-gangers' is afgenomen vanwege de situatie in het land. Griekenland had veel last van de vluchtelingencrisis.Touroperator Corendon schrapte vlak voor de zomer van vorig jaar ook de vlucht naar het Turkse Bodrum. Het aantal vluchten naar Antalya werd ook verkleind en een vlucht naar het Griekse Kos werd helemaal niet uitgevoerd.De Spaanse bestemmingen deden het beter. Touroperators verwachten komend seizoen weer een toename van het aantal passagiers richting Turkije.Groningen Airport Eelde gaat overigens zelf uit van een hoger aantal passagiers. 180.333 om precies te zijn. Het verschil met de cijfers van het CBS heeft te maken met het feit dat Eelde ook de transitpassagiers meerekent. Dat zijn passagiers die niet in Eelde uitstappen, maar doorvliegen naar bijvoorbeeld Rotterdam en Eindhoven.