Bethesda behoudt spoedeisende hulp in afgeslankte vorm

EMMEN - Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal behouden de spoedeisende zorg en verloskunde.

Wel geldt voor het Bethesda en het Refaja dat alleen de eerste opvang op de spoedeisende hulp wordt gedaan. Als verdere behandeling nodig is, worden patiënten overgebracht naar bijvoorbeeld Emmen of Groningen, laat de Treant Zorggroep weten.Aanstaande moeders kunnen voor de bevalling, pijnstilling en keizersnede terecht in alle drie de ziekenhuizen. Dit was en blijft zo volgens Treant.Eerder deze week was er een bijeenkomst in Hoogeveen over de toekomst van het Bethesda Ziekenhuis. SP-kamerlid Renske Leijten zei daar dat voorzitter Bas Eenhoorn van de Treant Zorggroep moet opstappen, omdat het Bethesda zou worden uitgekleed door Treant.