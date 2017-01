Vernieuwde vrouwen- en kinderopvang Emmen: 'Een plek voor rust'

Vrouwen -en kinderopvang (foto: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

EMMEN - Een plek waar vrouwen tot rust kunnen komen en even ontsnappen uit de harde realiteit van huiselijk geweld. En een plek waar kinderen weer even kind kunnen zijn en rustig spelen met het volop aanwezige speelgoed.

Dat kan vanaf vandaag allemaal in een spiksplinternieuwe omgeving. Vanmiddag werd de nieuwe vrouwen- en kinderopvang van Stichting Het Kopland geopend.



Verpauperd

Het zijn vier gewone woningen in een huizenblok naast elkaar in de wijk Bargeres in Emmen. Het lijkt een normaal rijtje huizen, maar voor veel vrouwen en kinderen is het een bijzondere plek, een veilig thuis, een vervanging voor een plek die ze in hun eigen woning niet hebben. Stichting Kopland zorgt ervoor dat jaarlijks zo'n 90 vrouwen en 90 kinderen terecht kunnen.



Maar aan de binnenkant schortte er wel het een en ander aan de woningen. "Eigenlijk was het verpauperd. Maar we hadden zelf niet de financiële middelen of tijd om er iets aan te doen", vertelt Semira Ocak. Zij is teamleider van Stichting Het Kopland. "We wisten ook niet zo goed hoe we het hier kindvriendelijker moesten krijgen, dus werden we een handje geholpen."



Stichting Het Vergeten Kind

Dat flinke handje hulp kwam uit de hoek van Stichting Het Vergeten Kind. De organisatie die zich ook hard maakt voor verwaarloosde kinderen. Zo werd er onder andere ongeveer 22.000 euro binnengehaald tijdens een benefietdiner bij FC Emmen. Dankzij de stichting zijn nu twee van de vier huizen van binnen helemaal gerenoveerd.



Sprakeloos

Vol trots laat teamleider Ocak vandaag de gerenoveerde woningen zien. Van de keuken tot de woonkamer en de slaapkamers, alles is gerenoveerd en voorzien van nieuwe meubels en speelgoed. "Hiervoor was het allemaal wat somberder, we waren echt toe aan vernieuwing. Dit is echt het einde", vertelt ze met een grote glimlach.



Hulp

Hoe mooi de woning ook is, het belangrijkste doel van de stichting is natuurlijk het helpen van kinderen. "Wat we hier doen is dat we in gesprek gaan met de vader en de moeder. Het doel is om de thuissituatie stabieler te krijgen. Dat de vader en moeder op een normale manier met elkaar kunnen communiceren. Ook over de kinderen."



De vrouwen die samen met de kinderen worden opgevangen worden uiteindelijk begeleid naar een nieuwe woning. En dat helpen van moeders en kinderen ziet Ocak helemaal zitten op deze nieuwe plek.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden