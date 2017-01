Oud-voorzitter FC Emmen Geert Weggemans overleden

Geert Weggemans is overleden (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Oud-voorzitter van FC Emmen Geert Weggemans is zaterdag overleden. Dat meldt FC Emmen op haar website.

Weggemans was drie jaar voorzitter van de club. Hij nam in juni 1987 het voorzitterschap op zich. Hij volgde Dick Kreijkes op. In juli 1990 trad hij als voorzitter af.



Geert Weggemans is 76 jaar geworden.