Oproep aan Tweede Kamerleden: 'Accepteer windmolenplan niet'

GIETEN - De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal roepen Tweede Kamerleden op om het windmolenplan van minister Henk Kamp niet te accepteren.

Kamp maakte twee weken geleden bekend dat hij de plannen voor de plaatsing van 45 windmolens in de Veenkoloniën doorzet, ondanks dat de SP en de PvdA vorig maand een motie indienden voor een periode van bezinning.Ze wilden dat Kamp die periode zou gebruiken om op zoek te gaan naar alternatieven voor een windpark. De motie werd door een ruime Kamermeerderheid gesteund.Vandaag verstuurden de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal opnieuw een brief naar de Tweede Kamer waarin ze hun hulp vragen. "Met deze brief hopen we de Tweede Kamerleden er nog eens extra toe te bewegen om niet te accepteren dat minister Kamp die motie zomaar naast zich neerlegt," zegt wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze.De gemeenten vragen de kamerleden vooral om hen serieus te nemen. Lambert: "Er zijn voldoende alternatieven voor windenergie. Neem ons serieus, maar ook jezelf. Neem de politiek serieus. Ik maak mij zorgen en ik vind het belangrijk om me daarvoor in te zetten."Wanneer het spoeddebat plaatsvindt in de Tweede Kamer is nog niet bekend.