Operatiekamers Refaja Ziekenhuis nog drie weken dicht

STADSKANAAL - Treant Zorggroep verwacht dat het nog zo'n drie weken duurt voordat alle operatiekamers in het Refaja Ziekenhuis weer gebruikt kunnen worden.

De vier operatiekamers werden vandaag gesloten vanwege vliegen. "We gaan ervan uit dat het over drie weken weer 'business as usual is'", zegt Luuk Tomson van Treant Zorggroep. "Als we eerder open kunnen is dat natuurlijk mooi, maar het is moeilijk aan te geven hoelang het precies duurt." De operatiekamer van de afdeling verloskunde is wel goed afgedekt en dus in gebruik.De vliegen kwamen tijdens bouwwerkzaamheden het gebouw binnen. "Tijdens de bouw zijn vliegen en lieveheersbeestjes toch een warm plekje gaan zoeken", vertelt Tomson. "We namen maatregelen en probeerden ze zo goed mogelijk te bestrijden. Maar dat blijkt toch niet helemaal succesvol. Tomson zegt dat experts ingeschakeld zijn om het probleem op te lossen.Operaties worden tijdelijk uitgevoerd in de oude operatiekamers van Refaja en in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Volgens Tomson kan het voorkomen dat sommige operaties uitgesteld worden. Om hoeveel operaties het gaat, weet hij niet. "Die exacte aantallen heb ik niet, maar het valt reuze mee."