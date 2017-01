Eis: veelplegersstraf voor autoinbreker uit Emmen

De rechtbank in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Als het aan de officier van justitie ligt, verdwijnt een 39-jarige Emmenaar twee jaar achter slot en grendel. Hij eiste vandaag de zogeheten ISD-maatregel tegen de man. Dat is een combinatie van een celstraf en een behandeling.

De Emmenaar heeft een strafblad van 32 pagina’s, omdat hij de laatste twintig jaar is veroordeeld voor talloze diefstallen en inbraken in de gemeenten Emmen en Coevorden. De man is drugsverslaafd, meerdere afkickpogingen zijn mislukt.



Schoenen en navigatiesysteem

Op 20 juni werd hij opgepakt, nadat hij een paar schoenen uit iemands achtertuin in Emmen had gestolen. Twee dagen eerder haalde hij onder meer een navigatiesysteem uit een auto aan de Veenkampenweg in Emmen. Na een paar dagen kwam hij weer vrij.



Op de vlucht

In de nacht van 18 september vond de politie de man in de buurt van een huis aan de Schuilingstraat in Emmen. Bewoners van een huis daar hadden de politie gebeld, nadat ze merkten dat hun hele woning overhoop was gehaald, terwijl ze lagen te slapen. Toen agenten de Emmenaar wilden aanhouden, vluchtte hij.



Een andere agent, die de vluchtende man toevallig tegenkwam, kon hem alsnog aanhouden. Hij bekende in twee auto's in de buurt van de woning te hebben ingebroken. Daaruit stal hij onder meer een onderbroek en wat geld. De woninginbraak ontkende hij.



Grote schade

De bewoners claimden tijdens de rechtszaak 10.000 euro schadevergoeding. Volgens hen is de inhoud van een complete kledingkast verdwenen, maar werden ook hun complete koelkast en diepvries geplunderd. Verder verdween een grote hoeveelheid sieraden en gereedschap.



"Mijn cliënt was alleen op de fiets en had niks bij zich. Dat kan hij onmogelijk hebben gedaan", aldus zijn advocaat Tineke Pieters. Zij vroeg vrijspraak van de woninginbraak en vond ISD te ver gaan. Pieters vindt dat de man al lang genoeg achter de tralies heeft gezeten.



De rechter doet op 14 februari uitspraak.