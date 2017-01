Tamboerpassage past niet in toekomstplannen centrum Hoogeveen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen heeft grote plannen als het gaat om het centrum van de stad.

Zo wordt het winkelgebied kleiner gemaakt, doordat zogeheten aanloopgebieden die bestaan uit de Schutstraat en Het Haagje, worden verkleind. Hierdoor wordt de Hoofdstraat het kerngebied, die opnieuw wordt bestraat en groener wordt gemaakt. Daarnaast verdwijnen de winkels in de Tamboerpassage."De Tamboerpassage is van oudsher het meest zwakke gedeelte van het centrum. Dat willen we gaan herontwikkelen. De winkels die er zitten, willen we verplaatsen naar het kerngebied zodat we het centrum krachtiger maken", legt wethouder Anno Wietze Hiemstra uit. De gemeente gaat met de 28 eigenaren in de Passage in gesprek.Hiermee moet ook de 9400 m2 leegstand in het centrum opgelost worden. Voor het gehele project is ruim twaalf miljoen euro nodig. De gemeente Hoogeveen doet een beroep op pas in het leven geroepen binnenstadfonds van de provincie Drenthe. Uit dat fonds kan Hoogeveen twee miljoen euro krijgen.De plannen van de gemeente komen voort uit de ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum. Deze is in 2008 gemaakt en wordt nu opnieuw tegen het licht aan gehouden.Daarnaast komt de tweede parkeergarage op het Raadhuisplein er niet. De parkeerterreinen op het Bildijkerplein, Nicolaas Beetsplein en Van Echtenplein worden niet bebouwd, maar opnieuw herontwikkeld. De gemeenteraad van Hoogeveen neemt in mei een definitieve beslissing als de begroting behandeld wordt.