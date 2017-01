Man mishandeld op de Brinkstraat in Beilen

25-jarige man mishandeld in Beilen (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Een 25-jarige man uit Wijster is in de nacht van zaterdag op zondag op de Brinkstraat in Beilen mishandeld door drie mannen.

Het slachtoffer werd door drie mensen belaagd en mishandeld. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De politie Midden-Drenthe zoekt getuigen van de mishandeling.