Alleen nog intensive care bij Scheper Ziekenhuis in Emmen

HOOGEVEEN - De intensive care verdwijnt uit Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat zegt David Post, hoofd medische staf van Treant Zorggroep, waar de ziekenhuizen onder vallen.

Dat betekent dat straks alleen het Scheper Ziekenhuis in Emmen, dat ook bij Treant hoort, een intensive care heeft. "Maar de opvang van patiënten en de eerste behandeling blijven ook in Hoogeveen en Stadskanaal gehandhaafd", aldus Post.Volgens Post behouden Bethesda en Refaja wel een afdeling vergelijkbaar met een intensive care. "Maar de naam van de afdeling verandert wel, want we mogen die volgens de richtlijnen geen intensive care meer noemen."Eerder werd al bekend dat Treant zich op complexe zorg wil concentreren. "Maar niet per definitie in Emmen", legt Post uit. "Dat doen we om de kwaliteit te verbeteren en zorg te behouden voor de regio."Die complexe zorg is volgens Post heel specifiek. "Als er een intensive care nodig is voor grote chirurgische ingrepen, is het logisch om die in Emmen te concentreren. Maar de zorg voor borstkankerpatiënten, die in mijn ogen toch ook wel complex is, concentreren we bijvoorbeeld in Hoogeveen", legt hij uit.Rond maart komt mogelijk meer duidelijkheid over in welk ziekenhuis welke zorg wordt geboden. Voor de basiszorg kunnen patiënten volgens Post op elke locatie terecht, ook in de toekomst. "En negentig procent van de zorg die wij nu leveren, blijft allemaal behouden." De komende tijd wordt gekeken hoe de overige tien procent van de zorg wordt verdeeld.Post vindt niet dat de ziekenhuizen van Treant worden uitgekleed, zoals wordt gevreesd. "Dat zie ik helemaal niet zo", reageert hij. "Het zorgaanbod neemt juist toe, denk ik. We hebben meer dan tien miljoen euro geïnvesteerd in het operatiecomplex van Refaja. Dat gaan we ook doen in Hoogeveen. Volgens mij is het investeren van zulke bedragen een teken dat je een toekomstbestendig model aan het neerzetten bent."Er is al langer onrust over de toekomst van de Treant-ziekenhuizen. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten zei gisteren dat Bas Eenhoorn, de voorzitter van de raad van toezicht, moet opstappen. "Wat vindt de minister ervan dat drie ziekenhuizen gaan fuseren met de belofte dat ze alle drie zullen blijven, terwijl blijkt dat er twee uitgekleed worden?", gaf ze aan.Eenhoorn wil daar niet inhoudelijk op reageren. Hij liet aan RTV Drenthe weten dat hij niet in het openbaar in discussie wil met de politiek over de toezichthoudende rol. Carla van der Wiel, voorzitter van de raad van bestuur, was nog niet bereikbaar voor commentaar.