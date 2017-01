FC Emmen neemt 'bewuste' gok met Zeefuik

VOETBAL - Het is nog allerminst zeker of FC Emmen-aanwinst Genéro Zeefuik aanstaande vrijdag en maandag, in de competitieduels tegen FC Volendam en Almere City FC, zijn debuut zal maken in het rood-witte shirt.

Het Turkse Balikesispor, de club waar Zeefuik de laatste anderhalf jaar speelde tot hij in december zijn contract liet ontbinden, moet de spits nog officieel vrijgeven. Datzelfde geldt voor de Turkse voetbalbond.Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien neemt Emmen de 'gok' bewust. "We zetten er maximale druk op, maar hoe de Turken daar mee om gaan is onzeker."In het meest ongunstige geval reageert de clubleiding van Balikesispor helemaal niet (in dat geval zal de Turkse club Zeefuik ook door moeten betalen). In dat geval mag FC Emmen hem over dertig dagen, zonder vrijgave, laten spelen. Lukkien kan de komende vijf duels dan geen beroep doen op zijn nieuwste aanwinst.Lukkien wil niet denken aan dat scenario. "We vertrouwen erop dat hij snel inzetbaar zal zijn. Uiteraard hopen we vrijdag al, maar anders volgende week. Dat is al vervelend, maar dat risico hebben we heel bewust genomen."