Waarnemend burgemeester Aa en Hunze: Eric van Oosterhout is niet te evenaren

GIETEN - De nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Jan Hoekema, is niet verrast dat hij zo snel weer werd gevraagd om burgemeester te worden. Wel was hij verrast dat die vraag uit Drenthe kwam.

Jan Hoekema, die tot voor kort burgemeester was in de gemeente Wassenaar, volgt Eric van Oosterhout op. Van Oosterhout gaat per 15 maart aan de slag als burgemeester in de gemeente Emmen.In het verleden ontstond ophef rond Hoekema. Zo 'vergat' hij in 2008 twee diepvriespizza's af te rekenen in een supermarkt en na een meerdere incidenten in de gemeenteraad stapte hij eind vorig jaar op in Wassenaar, na een vertrouwensbreuk."De raad en ik konden het niet meer zo goed met elkaar vinden om nog ongestoord twee jaar met elkaar door te gaan," zegt Hoekema vanaf zijn vakantieadres over zijn vorige gemeente. "Dat kan gebeuren. Hetzelfde als met een huwelijk. Voor de rest ben ik mij in mijn loopbaan niet van dingen bewust die tegen een herbenoeming zouden pleiten."Integendeel, zegt Hoekema. "Jacques Tichelaar, de commissaris van de koning, benaderde mij en hij staat bekend als iemand die weet wat hij doet. De raad heeft er ook goed naar gekeken en ik heb een prettig kennismakingsgesprek gehad."Hoekema heeft naar eigen zeggen 'niet heel uitbundig iets met Drenthe', maar is wel op fietsvakantie geweest in de provincie. "Ik ben ook vrij vaak in het Drents Museum geweest in Assen, maar ik zou jokken als ik zeg dat ik hier heel vaak kom", vertelt hij.Het is logistiek dan ook nog een behoorlijke uitdaging voor de toekomstige burgemeester. "Maar problemen zijn er om op te lossen. En er zijn slaapplekken genoeg in deze recreatieve gemeente, dus ik denk toch dat ik een paar nachten per week in de gemeente zal verblijven."Tichelaar gaf de waarnemend burgemeester de opdracht mee om alles in de gemeente rimpelloos te laten hervatten. Daarnaast wil Hoekema vooral extra aandacht geven aan het winddossier. "Daar zijn de meningen over verdeeld en ga ik me meteen in verdiepen."Maar Eric van Oosterhout kan en wil de waarnemend burgemeester niet evenaren. "Van Oosterhout werd op handen gedragen. Hij is altijd overal en meestal ook overal tegelijk. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Ik ben blij als ik de komende maanden het positieve beeld van de gemeente overeind kan houden en iets kan doen aan het dossier van de windenergie."