Onzekerheid bij ondernemers in Tamboerpassage Hoogeveen

HOOGEVEEN - De onzekerheid overheerst bij ondernemers in de Tamboerpassage in Hoogeveen. Vandaag maakte het college van Hoogeveen bekend dat zij het winkelgebied wil aanpakken, maar de overdekte Tamboerpassage past niet in die plannen.

De voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van winkelcentrum Tamboerpassage, Arie Veldman, had graag een wat concreter plan gezien. "De gemeente wil dit winkelcentrum afstoten, maar over een termijn of strategie kon de wethouder niets zeggen. We zweven nu een beetje."De eigenaar van de Jumbo reageert gelaten. "We wachten af, ik ben benieuwd wat de plannen exact inhouden. Wat dit voor ons als huurder van een pand in de Tamboerpassage betekent, weet ik nog niet. Er is in ieder geval gezegd dat het nooit een gedwongen verhuizing zal zijn."Volgens Veldman leidt die onduidelijkheid juist tot onvrede en opstand bij de ondernemers die in de Tamboerpassage zijn gevestigd. "Wat staat hen te wachten? Dit overkomt je. We hebben allerlei ideeën, maar kunnen er nog niks mee. Misschien moeten we dat Factory Outlet Center-plan van Assen maar hier naartoe halen."Verder vindt Veldman het jammer dat de ondernemers niet vooraf zouden zijn ingelicht over de plannen. Zij moesten het lezen in het persbericht dat de gemeente verstuurde.Vanavond praten de ondernemers in de Tamboerpassage over het plan van de gemeente Hoogeveen.