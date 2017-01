Centrum Gieten mist sfeer en gezelligheid

'Gieten is een boodschappencentrum, maar mist sfeer' (foto: RTV Drenthe)

GIETEN - Je kunt er goed boodschappen doen, maar sfeer en gezelligheid missen in het centrum van Gieten. Dit blijkt uit een onderzoek onder vierhonderd inwoners van de gemeente Aa en Hunze.

Het centrum is functioneel. Zo zijn de parkeerplaatsen dicht bij de winkels, is het centrum goed bereikbaar en niet te groot. Maar gezellig, dat is het niet volgens de inwoners.



Toeristen

Voor de toerist is het centrum weinig verrassend. Voor een langer verblijf scoort het centrum in het onderzoek minder goed. Dit omdat bijvoorbeeld de horeca niet ingericht is op toeristen. Er zijn bijvoorbeeld weinig terrassen.



Wethouder Henk Heijerman is niet verrast door de uitkomsten van het onderzoek. Wel ziet hij nieuwe ontwikkelingen. "Uit gesprekken met vastgoedeigenaren is gebleken dat de panden die leegstaan, dan wel een nieuwe functie krijgen. Zo komt er weer licht aan de horizon. Men gaat toch weer nieuwe dingen ontwikkelen, wat bij kan dragen aan een aantrekkelijk centrum van Gieten."



Nieuwe visie

De gemeente Aa en Hunze wil aan de slag met het centrum en is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie. De nieuwe visie moet eind dit jaar klaar zijn. Heijerman hoopt over twee jaar een verbeterd centrum te zien.