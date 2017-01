Bannink: Ik ben fit en in vorm

VOETBAL - Alexander Bannink verwacht met FC Emmen de play-offs te halen. Dat zei de aanvallende middenvelder vanochtend na zijn eerste training op de Meerdijk.

"Ik heb meer vertrouwen in Emmen dan in De Graafschap als het gaat om plaatsing voor de play-offs. De Graafschap staat inmiddels 18e en draait zeer stroef dit seizoen. In Emmen heb ik het volste vertrouwen dat dat gaat lukken", aldus de 26-jarige Oldenzaler.Bannink is dolblij dat hij, na diverse pogingen vanuit Emmen, weer terug is op het nest dat hij in de zomer van 2015 na drie seizoenen verliet. "Ik ben blij dat ik terug ben. Ik sta te popelen om te knallen het komende half jaar. Ik ben fit en in vorm en klaar voor vrijdag."Met 27 goals in zijn 81 competitieduels voor FC Emmen bleek Bannink een gevaarlijk wapen in het elftal van toenmalig trainer Joop Gall. Een doelpuntenmaker op het middenveld werd de afgelopen anderhalf jaar ook node gemist. Bannink zou daarom wel eens de ontbrekende schakel van Emmen kunnen zijn. "Ik hoop dat ik dat ben", aldus Bannink.FC Emmen huurt Bannink voor de rest van dit seizoen van De Graafschap, waar hij een aflopend contract heeft. "Wat er na dit half jaar gebeurd is nog niet duidelijk. Ik ga eerst alles geven en dan zie ik wel waar het een en ander toe zal leiden. Of ik de eredivisie uit mijn hoofd heb gezet? Nee zeker niet. Wellicht kan dat zelfs met Emmen."