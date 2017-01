Alex Visser volgt per direct Ab Rutten op bij BSVV

Alex Visser is per direct hoofdtrainer van BSVV

VOETBAL - Alex Visser gaat per direct aan de slag als hoofdtrainer van zaterdagclub BSVV. De oefenmeester volgt Ab Rutten op, die vanwege de teleurstellende prestaties en een gebrek aan chemie met de spelersgroep, opstapte.

'Voor beide partijen beter'

Het besluit van Rutten was helder en goed doordacht. “Dit is voor beide partijen beter” luidden de woorden van de ervaren Ab Rutten die tot eind van dit voetbalseizoen onder contract stond van BSVV. Rutten onderschrijft nog steeds de ambitie van BSVV om terug te willen keren naar de derde klasse, maar op het veld kwam het helaas niet tot de gewenste resultaten."



Derde periode voor Visser

Voor Visser, die eigenlijk pas na de zomer zou beginnen bij de club uit Bovensmilde, is het zijn derde termijn bij de huidige nummer 7 van de 4e klasse C. Naast zijn taak als hoofdtrainer zal Visser zich focussen op de doorstroom van jeugdspelers en het verder vormgeven van het voetbalbeleid. Visser genoot dit jaar van een sabbatical, nadat hij drie seizoen Gieten had getraind. Daarvoor was hij trainer van ZFC Zuidlaren, Peize en LEO.